Antonio Barbosa dos Santos foi considerado culpado do assassinato de Suelen Karine Camilo

publicado em 23/10/2021

Antonio Barbosa dos Santos foi condenado a 21 anos de prisão (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O Tribunal do Júri de Votuporanga condenou nesta sexta-feira (22) o peão Antonio Barbosa dos Santos, pelo assassinato de sua então esposa Suelen Karine Camilo, no Natal de 2018. O Conselho de sentença reconheceu a acusação de homicídio e duas qualificadoras (motivo fútil e feminicídio) o que resultou em uma pena de 21 anos de prisão em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade.

Foram 11 horas de julgamento. O Ministério Público, neste caso representado pela Promotora de Justiça, dra. Ana Lúcia de Biazzi Pereira Ferreira da Silva, sustentou a acusação em seus termos iniciais, que pedia a condenação do acusado por homicídio triplamente qualificado (por motivo fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio).

Já a defesa, comandada pelo advogado Douglas Fontes, sustentou, em plenário, a tese de homicídio privilegiado pela injusta provocação da vítima e pediu o afastamento das três qualificadoras.

Após os debates e a oitiva das testemunhas de defesa e acusação, os jurados chegaram ao veredito: Antonio Barbosa dos Santos é culpado da acusação de homicídio, porém, não reconheceram a qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Após a decisão soberana dos jurados, o juiz presidente do Tribunal do Júri, Dr. Juliano Santos de Lima passou à dosagem da pena.

“A culpabilidade do réu é deveras exacerbada e merece ser valorada negativamente. A forma brutal como o réu ceifou a vida da sua companheira demonstra dolo mais intenso, que deve ser punido com maior censurabilidade. O acusado cometeu o delito em questão com golpe de machado, na presença do filho da vítima, adolescente com 14 anos de idade, teve de presenciar, em cena de barbárie e de horror, sua genitora perdera vida. E mais, o assassinato se deu no dia de Natal, após as festividades da ceia de véspera natalina, da qual participaram acusado, vítima, filhos, familiares e amigos e na porta da residência em que a família residia. Urge destacar que, segundo apurado na instrução processual em plenário, foi o filho adolescente que, ao presenciar a cena macabra, teve de pedir a transeunte para socorrer a sua mãe, que já estava sem vida”, diz trecho da sentença.

Posto isso, o magistrado sentenciou o réu a pena de 21 anos de prisão em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade.

