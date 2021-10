Um trio invadiu, rendeu a família dentro da própria casa, fez três vítimas e roubou R$ 200 na noite do sábado (16)

publicado em 18/10/2021

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu três bandidos que assaltaram e agrediram uma família no bairro Pró-Povo neste fim de semana (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm trio de bandidos assaltou uma casa e sob forte ameaça, agrediu auma família para roubar R$ 200, na noite do sábado (16), na rua Rio Colorado, no bairro Pró-Povo. Os três bandidos foram presos pela Polícia Militar de Votuporanga, em flagrante, horas depois do roubo.De acordo com a ocorrência, o chamado foi feito pela própria família via 190. Ao chegar no local a equipe da Força Tática encontrou mãe, pai e a filha, de 19 anos, com lesões próximas ao rosto e a cabeça.Os familiares, então, passaram as características dos ladrões e com isso os militares iniciaram patrulhamento pelo bairro.Durante as buscas, os policiais localizaram os três indivíduos: E.S.S., de 30 anos, G.S.S., de 28 anos e M.G.G., de 32 anos, em atitude suspeita na rua Rio Araguaia, no mesmo bairro, com as características idênticas as que foram passadas pela família. Foi onde foram abordados pela equipe.Na abordagem, um dos indivíduos confessou o assalto, inclusive, identificando os comparsas. Um deles teria vindo de São Paulo e responde por uma longa ficha criminal, que envolve, até mesmo, homicídio.O pai e a filha reconheceram os envolvidos no crime. A mãe da família, porém, não deu a sua versão dos fatos, porque foi levada com ferimentos graves na cabeça pela UR (Unidade de Resgate) para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Votuporanga.Já os bandidos três foram presos em flagrante pela equipe e encaminhados para a Central da Polícia Civil, onde a autoridade policial ratificou a prisão, permaneceram presos à disposição da Justiça.