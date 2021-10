Um Celta que transitava pela Rua Geraldo Roquete colidiu contra um Tempra que transitava pela Rua Rio Grande do Sul

publicado em 28/10/2021

O motorista do Celta e uma criança de 4 anos foram socorridos pela Unidade de Resgate do Samu (Foto: Reprodução/Jornal CidadãoNet)

Uma colisão entre veículos foi registrada na manhã desta quinta-feira (28), no bairro Coester em Fernandópolis. Um Celta que transitava pela Rua Geraldo Roquete colidiu contra um Tempra que transitava pela Rua Rio Grande do Sul, rodou na pista e acabou se chocando contra uma árvore. O motorista do Celta e uma criança de 4 anos foram socorridos pela Unidade de Resgate do Samu. A perícia técnica esteve no local para apurar as causas do acidente.*Com informações do Jornal CidadãoNet