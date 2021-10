Um trio fortemente armado e encapuzado rendeu o empresário em um sítio em Parisi e roubou objetos de valor de sua casa em Votuporanga

publicado em 07/10/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDepois de um cerco e troca de tiros, a Polícia Militar de Votuporanga prendeu um dos envolvidos no roubo a um empresário na noite desta quarta-feira (6). Um trio encapuzado e armado rendeu o homem em uma propriedade rural em Parisi e depois roubou objetos de valor na casa do refém, que fica em Votuporanga.De acordo com o apurado pelo A Cidade, após os criminosos renderem o empresário que estava em uma camionete Ford/Ranger, ele foi levado como refém até a sua residência, de onde eles levaram joias, televisores, certa quantia em dinheiro e também a camionete.Durante a fuga, os bandidos atiraram contra as os policiais e dois deles conseguiram fugir, mas um foi capturado e preso em flagrante. Aos policiais ele confessou a participação no crime e revelou parte do esquema.Reportagem completa na edição impressa de sexta-feira (8) do jornal A Cidade.