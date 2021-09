Acidente ocorreu no cruzamento entre a Avenida Brasil e rua Guaporé, de fronte a escola Passo a Passo

publicado em 28/09/2021

Acidente ocorreu no Centro de Votuporanga e condutora foi socorrida para a Santa Casa (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Uma mulher ficou ferida após capotar o seu veículo, um GM/Cruze, com placas de Urânia, no Centro de Votuporanga. O acidente ocorreu por volta das 9h desta terça-feira (28), no cruzamento entre a Avenida Brasil e a rua Guaporé, de fronte a escola Passo a Passo.

De acordo com as informações apuradas pelo A Cidade, a vítima trafegava pela Avenida Brasil quando, ao fazer a conversão para a rua Guaporé, por motivos ainda a serem apurados, acabou perdendo o controle do veículo, “resvalou” em um carro que estava estacionado na via, e capotou.

Com o impacto a vítima sofreu escoriações e suspeita de fratura em um dos braços. Ela foi socorrida por uma unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga.