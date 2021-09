Acidente ocorreu perto do acesso à rodovia Assis Chateaubriand; o motociclista morreu no local

publicado em 16/09/2021

Acidente ocorreu na rodovia BR-153, perto do acesso à rodovia Assis Chateaubriand; motociclista sofreu traumatismo em várias partes do corpo (Foto: Divulgação/PRF)

Da redação

Um jovem motociclista, de 23 anos, morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na rodovia BR-153, em São José do Rio Preto, na manhã desta quinta-feira (16). O acidente ocorreu perto do acesso à rodovia Assis Chateaubriand.Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), os dois veículos acessavam a rodovia, sentido sul, no momento da colisão. O motociclista sofreu traumatismo em diversas partes do corpo e morreu no local.Até a tarde desta quinta, não havia informações sobre as circunstâncias do acidente nem de outros feridos.*Com informações do Diário da Região e G1