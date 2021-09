Acusadas estavam associadas a um traficante, apontado como o dono da droga, e foram alvos das investigações na noite de quarta-feira

publicado em 23/09/2021

Os policiais da Dise de Votuporanga prenderam na noite de quarta-feira (22), uma mãe e uma filha associadas com um traficante (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Votuporanga prendeu uma mãee sua filhaassociadas com um traficantepara a venda de drogas no município e na região. O trio foi pego, na noite de quarta-feira (22), com cerca de 30 kg de maconha na rua Primavera, no bairro do café.De acordo com a ocorrência e investigações da polícia, as mulheres R. F. S .L., de 43 anos, e G. S. L., de 24 anos, ficavam responsáveis pela guarda e vigilância do entorpecente que era de propriedade de A. W. G. A., de 28 anos, que, inclusive, responde processo pelo mesmo crime.O flagrante ocorreu por volta de 19h30, quando o traficante de 28 anos chegou à residência das mulheres e colocou em seu veículo alguns pacotes. Foi onde ele foi acompanhado pelos policiais e abordado com três sacos com dezenas de tijolos de maconha.Em seguida, os policiais abordaram a mãe e a filha, onde encontraram dentro de uma caixa de papelão mais quatro tijolos de maconha e uma balança de precisão. Foi também apreendido o veículo Ford KA, que era utilizado no transporte do entorpecente.Os três envolvidos foram encaminhados para à sede da Dise, onde foram autuados em flagrante pelo delegado de políciapor tráfico de drogas e associação para o tráfico, onde após os trabalhos de polícia judiciária foram encaminhados para Unidades Prisionais da região ficando à disposição da Justiça.