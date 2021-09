O ladrão, um homem de 34 anos, foi flagrado tentando vender o veículo em Rio Preto

publicado em 16/09/2021

Os policiais flagraram o ladrão tentando vender a caminhonete, que tinha sido furtada, em Rio Preto (Foto: Reprodução)

Da redação

Os policiais civis de Nhandeara recuperaram, na quarta-feira (15), uma caminhonete GM/D10 que tinha sido furtada na cidade dias antes. Os agentes contaram com o apoio da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Rio Preto, onde a caminhonete foi encontrada.O ladrão, um homem de 34 anos, foi flagrado tentando vender o veículo na cidade. Ele foi surpreendido pelos policiais quando chegava ao local em que o veículo estava. Ele estava acompanhado de uma pessoa interessada em comprar a caminhonete.Os dois foram abordados e, em seguida, levados à Deic, onde o ladrão confessou ter furtado a caminhonete. De acordo com a Corporação, havia um mandado de prisão contra o homem. Por isso, ele foi preso e está à disposição da justiça. Já a caminhonete foi devolvida à vítima do furto.