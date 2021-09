Na tentativa da fuga, os criminosos deixaram até o caminhão descer desgovernado para tentar parar ação dos policiais, mas foram detidos

publicado em 29/09/2021

Ação conjunta das forças de Jales prendeu uma quadrilha depois de uma perseguição que parecia de filme (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDepois de uma perseguição, que mais pareceu cena de filme, a Polícia Militar de Jales, em ação conjunta com a Rodoviária, Ambiental e Civil, prendeu uma quadrilha de roubo de carga, na terça-feira (29). Os cinco criminosos foram pegos em flagrante no roubo de um caminhão com defensivos agrícolas e enquanto faziam o motorista refém, na região.De acordo com a ocorrência, o roubo aconteceu logo pela manhã e a PM recebeu as informações via 190. A vítima saiu de São Paulo para entregar o carregamento em Santa Albertina, quando chegava a Jales o motorista foi rendido pela quadrilha, que chegou em um carro. Armado, um dos ocupantes do veículo obrigou o caminhoneiro a estacionar no acostamento.Na parada, outro caminhão chegou e os criminosos fizeram a transferência dos produtos agrícolas de um veículo para o outro. Logo em seguida, a quadrilha iniciou a fuga, levando o motorista como refém no carro.De imediato a PM iniciou buscas e encontraram, inicialmente, o caminhão branco na rodovia Jarbas de Moraes (SP-561), próximo ao local de onde teria ocorrido o crime e foi acompanhado. Logo em seguida, uma equipe do rodoviário localizou o caminhão pela avenida Arapuã, em Jales, onde se iniciou a perseguição.O criminoso que dirigia o veículo, em fuga, saiu do perímetro urbano, entrou na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), depois na rodovia Eliéser Montenegro Magalhães e depois na estrada da Algodoeira (JAL-250).No momento em que chegou na estrada de terra, o criminoso soltou o caminhão na “banguela” e pulou do veículo, que desceu desgovernado, na tentativa de parar a ação da polícia. Uma única viatura não conseguiu se desviar do caminhão e foi danificada.Depois disso, a perseguição foi apé, por cerca de 1 km, onde os policiais pegaram três dos criminosos.Após isso, as equipes se desdobraram para procurar os outros criminosos e procurar a vítima, que tinha sido feita de refém. E então, os policiais encontraram o caminhoneiro em um trecho rural entre Pontalinda e Estrela D’Oeste, onde foi abandonado por um Fiat/Palio, que foi localizado depois.Com apoio de um helicóptero, os outros dois criminosos foram presos em Bauru. A quadrilha permanece presa e os bens, cerca de R$ 1 milhão em defensivos agrícolas, foram recuperados.