Operação 'Rosa Branca' foi deflagrada após banco de dados indicar perfil em uma rede social com comentários discriminatórios e exibição de símbolo nazista

publicado em 02/08/2021

Ainda segundo a polícia, o perfil também exibia a cruz suástica ou gamada e declarava apoio ao nazismo (Foto: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta segunda-feira (2), em São José do Rio Preto, um mandado de busca e apreensão durante uma operação contra crimes de discriminação, preconceito e divulgação do nazismo.De acordo com a PF, a investigação começou após documentos de banco de dados indicarem um perfil em uma rede social que fazia comentários de cunho discriminatório contra judeus, católicos, nordestinos, negros e homossexuais.Ainda segundo a polícia, o perfil também exibia a cruz suástica ou gamada e declarava apoio ao nazismo.O responsável pelas postagens, um jovem de 21 anos, foi identificado. Na casa dele, a polícia apreendeu um computador e um celular, além de desenhos com referência ao nazismo e máscaras tubulares. Os materiais passarão por perícia e análise pela equipe de Inteligência da Polícia Federal.De acordo com a PF, outros dois perfis na rede social também foram identificados.A Polícia Federal informou ao G1 que foi solicitada prisão para o suspeito, mas o pedido foi negado. Ele permanece sendo investigado em liberdade.O nome da Operação "Rosa Branca" foi escolhido em alusão e homenagem ao movimento antinazista.*Com informações do G1