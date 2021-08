Vítima será sepultada nesta segunda-feira, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga

publicado em 16/08/2021

O jovem Ubiratã Antonio Gonçalves, conhecido como “Bira”, será sepultado nesta segunda-feira (16), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um jovem de Votuporanga morreu carbonizado na madrugada desta segunda-feira (16), após um acidente no km 144 da rodovia Péricles Belini, nas proximidades do trevo de Álvares Florence. Ubiratã Antonio Gonçalves, de 30 anos, será sepultado hoje, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

De acordo com a ocorrência, o jovem seguia sentido Votuporanga a Cardoso, quando por motivos que ainda serão esclarecidos, capotou o Citroen C4 Pallas que dirigia. Com o forte impacto, o carro começou a pegar fogo e por não ter conseguido sair do veículo, Ubiratã morreu carbonizado.

“Bira”, como era carinhosamente conhecido, era morador do bairro Vale do Sol, na rua Agda Maria Castilho Ferreira. Ele completaria 31 anos, no dia 4 de outubro e trabalhava como eletricista na Unifev. Solteiro, a morte precoce é lamentada pelos pais Jorge Batista e Maria da Silva, e a irmã Patrícia Batista Gonçalves, além dos demais familiares e amigos.