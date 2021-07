Ademilson Santana, que atua na PM de Parisi, foi socorrido, passa por atendimento e seu estado de saúde ainda é considerado grave

publicado em 06/07/2021

O Policial Militar Ademilson Alves Santana perdeu o controle da direção e capotou na Péricles Belini (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm policial militar está hospitalizado em estado grave na Santa Casa de Votuporanga, após ter sido socorrido de um capotamento na rodovia Péricles Belini, no início da noite da segunda-feira (5). Ademilson Alves Santana, de 37 anos, seguia sentido Cardoso a Votuporanga quando perdeu o controle da direção e capotou o seu Fiat/Strada.Segundo o apurado pela reportagem, o militar é ativo na 5ª Companhia da Polícia Militar, com base em Cardoso, mas serve à corporação no município de Parisi. O acidente ocorreu nas proximidades da Vila Alves e o militar chegou a ficar preso nas ferragens, sendo retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.Procurada pelo, a Santa Casa de Votuporanga emitiu um boletim clínico informando que o PM ainda passa por atendimento e seu estado de saúde é considerado grave pela equipe médica.A Polícia Técnica esteve no local e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.