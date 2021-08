O operário morreu após ser prensado por uma máquina da indústria

publicado em 29/07/2021

(Imagem: A Cidade)

Um operário da Facchini, unidade do bairro Pozzobon, morreu nesta quinta-feira (29) após ser prensado por uma máquina da indústria. Conforme o registro policial, M.T.S., de 50 anos, estaria tentando destravar o equipamento quando teria sido "puxado" e esmagado.De acordo com a ocorrência, o operador de máquinas era natural de Santa Fé do Sul, mas residia em Cardoso já há alguns anos. O resgate chegou a ser acionado, mas o operário não resistiu aos ferimentos e morreu no local.A Polícia Civil foi chamada para realizar exames periciais e investigar o caso. Em nota divulgada à imprensa a assessoria da Facchini disse que está investigando internamente o que pode ter acontecido, que acredita se tratar de uma fatalidade, e que está prestando toda assistência à família da vítima.