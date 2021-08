“Saquinho”, como é conhecido o criminoso, já era investigado há meses pela Delegacia Especializada e foi preso ontem em flagrante

publicado em 30/07/2021

Agentes da Dise de Votuporanga prenderam na quinta-feira (29) um dos principais vendedores de anabolizantes da região (Foto: Divulgação/Dise)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga realizou na manhã de quinta-feira (29) uma operação visando o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva em desfavor de D.P.C.J., de 43 anos. Mais conhecido como “Saquinho”, ele é um dos principais vendedores de esteroides anabolizantes da região e comercializava seus produtos, principalmente, em academias da cidade.De acordo com o registro policial, em novembro do ano passado, os agentes da Dise fizeram uma busca na residência do investigado e apreenderam medicamentos, produtos e objetos relacionados com a venda de anabolizantes. Depois de mais de 10 meses de investigação, houve a representação pela prisão preventiva dele, o que foi deferido pela 2ª Vara Criminal de Votuporanga.Durante o cumprimento do mandado de prisão, na residência de “Saquinho”, os policiais encontraram novamente diversos frascos contendo anabolizantes que ele comercializava, principalmente, em academias de musculação na cidade. Foram apreendidos também aparelhos de telefones celulares que serão periciados para a provável identificação de outras pessoas envolvidas no crime, pois, segundo os policiais, ficou evidenciado durante as investigações que ele possui uma vasta clientela para os produtos que comercializava.“Saquinho” foi encaminhado para a sede da Dise onde foram realizados os trabalhos de polícia judiciária e posteriormente encaminhado para uma Unidade Prisional da região ficando à disposição da Justiça.