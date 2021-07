Vítima não reagiu as ameaças temendo pela vida de seu bebê, já que na época ela ainda estava com cinco meses de gestação

publicado em 08/07/2021

Assaltante foi preso em flagrante no dia do crime e agora foi condenado a mais seis anos de prisão (Foto: Ilustrativa/Divulgação PM)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO juiz da 2ª Vara Criminal de Votuporanga, Mauricio José Nogueira, condenou a seis anos de prisão um ladrão acusado de roubar uma mulher grávida, na Vila América, em Votuporanga. O crime ocorreu em dezembro do ano passado, mas a sentença de F. G. A. F. foi publicada na quinta-feira (8).De acordo com o processo, tanto o acusado quanto a vítima caminhavam rua Paraná, quando o criminoso viu a mulher com o celular na mão e a ameaçou ordenando que lhe entregasse o celular. Antes de fugir o bandido a ameaçou dizendo que se ela chamasse a polícia “iria até no inferno atrás dela”.Preocupada com o bebê que carregava no ventre a vítima não reagiu e acionou a Polícia Militar, fornecendo as características do bandido, que já era conhecido da vítima de vista, o qual foi identificado e encontrado em sua residência pelos policiais em poder do aparelho, motivo pelo qual foi preso em flagrante.Na justiça o assaltante negou o crime e disse que havia comprado o celular da vítima por R$ 100. O juiz, porém, não acreditou na versão e o sentenciou a seis anos e nove meses de prisão.