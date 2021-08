As chamas foram controladas rapidamente ninguém ficou ferido

publicado em 30/07/2021

Fogo atingiu salas de pintura da indústria (Foto: Redes sociais)

Franclin Duarte

Brigadistas e o Corpo de Bombeiros de Votuporanga controlaram, no início da tarde desta sexta-feira (30) um incêndio de médias proporções que atingiu cabines de pintura da unidade IV da Facchini, que fica às margens da Rodovia Euclides da Cunha (altura do KM 515), nas proximidades da subestação da Cesp.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do A Cidade, as chamas teriam começado por volta das 14h. Graças a ação rápida dos brigadistas o incêndio foi rapidamente controlado e os bombeiros concluíram o trabalho realizando o rescaldo de toda a área.