Cinco porções de droga sintética foram encontradas no par de chinelos

publicado em 05/07/2021

Ao abrir o pacote, o agente penitenciário viu que havia um par de chinelos com porções acondicionadas da droga k4 (Foto: Reprodução)

Cinco porções de droga sintética foram encontradas dentro de um par de chinelos que seriam entregues a um preso do Centro de Detenção Provisória de Rio Preto.No sábado (3), um agente penitenciário foi checar uma correspondência que havia sido enviada, via Sedex, pela irmã de um dos detentos. Ao abrir o pacote viu que havia um par de chinelos com porções acondicionadas da droga k4, um tipo de droga sintética.O pacote foi novamente lacrado e encaminhado à polícia.*Com informações da CBN