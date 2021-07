G.S.F. já era conhecido nos meios policiais por tráfico e foi flagrado fornecendo drogas a um motociclista

publicado em 16/07/2021

O adolescente G.S.F., de 17 anos, foi apreendido pela equipe da Força Tática de Votuporanga, no Matarazzo, por tráfico de drogas (Foto: Divulgação/PM)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga apreendeu, na noite de quinta-feira (15), um traficante de 17 anos com uma pedra bruta de crack, no bairro Matarazzo. G.S.F. foi flagrado no momento em que entregava entorpecentes a um motociclista.De acordo com a ocorrência policial, quando a equipe da Força Tática se aproximou dos dois, eles fugiram. O adolescente correu para o interior da favela do bairro, mas foi detido logo em seguida. Já o motociclista segue foragido.Ao revistar o adolescente, os policiais encontraram porções de cocaína, embaladas e prontas para comércio, uma pedra bruta de crack, que renderia aproximadamente 50 porções para venda, além de dinheiro oriundo do tráfico.Ele foi apreendido e apresentado na Central de Flagrantes, onde a autoridade policial confirmou o flagrante por tráfico de drogas. Após ser ouvido pelo delegado, o adolescente foi liberado.