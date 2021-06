Mãe saiu para procurar emprego e quando voltou foi informado pelas crianças sobre o abuso

publicado em 18/06/2021

Crime ocorreu no bairro Estação, em Votuporanga

Franclin Duarte

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu na noite de quinta-feira (17) um homem, de 32 anos, suspeito de abusar sexualmente de seus sobrinhos de apenas 4 e 5 anos de idade. O acusado teria molestado as crianças e, inclusive, feito fotos e vídeos do ato cometido.

De acordo com a ocorrência, a polícia foi acionada pela mãe da vítima, que é moradora do bairro Estação, zona Sul do município. A mulher teria saído para procurar emprego e deixou as crianças, na companhia do tio, mas quando retornou foi informada pelo filho mais velho de que o suspeito teria abusado delas.

Inconformada, ela acionou a PM, que se deslocou para o local e, após colher os relatos, iniciou as diligências e encontrou o acusado dentro de um veículo, no bairro Chácara das Paineiras. Ao ser abordado, o homem confessou que fez imagens das crianças tomando banho e se disse arrependido.