Local terá atendimento exclusivo para vítimas de crimes sexuais e violência doméstica, com sala e equipamentos especializados

publicado em 17/06/2021

Novo complexo da Polícia Civil terá ala especial para atendimento de vítimas de crimes sexuais em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO novo complexo da Polícia Civil de Votuporanga, que fica de frente a Praça São Bento, além de abrigar o Plantão Policial, Necrim (Núcleo Especial Criminal), 1º e 3º Distritos Policiais, terá atendimento exclusivo para vítimas de crimes sexuais e violência doméstica, com sala e equipamentos especializados.A informação foi revelada pelo delegado Seccional da Polícia de Votuporanga, dr. Marcos Alberto Negrelli da Silva, que emitiu uma nota a imprensa na quinta-feira (17) sobre as mudanças das unidades para o novo complexo, que foi antecipada na quarta-feira (16) pelo jornalO novo prédio possui localização privilegiada o que permite fácil acesso da população, tendo sido reformado e adequado para as necessidades de acomodação das Unidades e do atendimento, com dotação de rampa de acesso, elevador e banheiros para portadores de necessidades especiais.