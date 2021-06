A operação foi realizada com o objetivo de celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que acontece anualmente no dia 5 de junho

publicado em 04/06/2021

De acordo com os resultados divulgados pela polícia, 392 ações policiais foram feitas em dezenas de cidades (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar Ambiental conseguiu resgatar 147 animais silvestres que estavam em cativeiro durante a Operação Gaia, realizada em todo o Estado de São Paulo, entre os dias 31 de maio e 2 de junho. A operação foi realizada com o objetivo de celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que acontece anualmente no dia 5 de junho.De acordo com os resultados divulgados pela polícia, 392 ações policiais foram feitas em dezenas de cidades, com 11 pessoas detidas, 11 apreensões de armas de fogo, munições, equipamentos de caça e carne de animais silvestres abatidos.A operação também cumpriu 258 termos de recuperação ambiental em áreas fiscalizadas e realizou o plantio de 2.397 mudas de árvores de espécies nativas. O plantio ocorreu com a participação de crianças de diversas faixas etárias, promovendo "não só a consciência sobre a importância da restauração ambiental, mas cultivando a esperança de um esforço na construção de um mundo melhor".*Com informações do Região Noroeste