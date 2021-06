Plantão Policial já funciona no novo prédio e o 1º e 3º Distritos, além do Necrim, devem migrar para lá nos próximos dias

publicado em 16/06/2021

Novo Complexo da Polícia Civil de Votuporanga, de fronte à praça São Bento, já está pronto (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brAs obras do novo Complexo da Polícia Civil de Votuporanga, instalado na antiga casa da família Marão, na rua Tocantins, de frente à praça São Bento, já estão concluídas e o processo de migração de delegacias para o local já foi iniciado. O Plantão Policial já funciona no novo prédio e o 1º e 3º Distritos, além do Necrim (Núcleo Especial Criminal), devem se mudar para lá nos próximos dias.A mudança, segundo o delegado Seccional, Marcos Alberto Negrelli da Silva, é a principal bandeira de sua gestão desde que chegou ao município, em janeiro do ano passado. Ele disse que as instalações do Plantão Policial e 1º Distrito, localizadas atualmente na esquina das ruas Bahia e Tibagi, encontram-se em más condições e, portanto, se faz necessária a urgente retirada das repartições daquele local.“Assim, tais delegacias serão abrigadas no novo imóvel por meio de contrato firmado com o proprietário. Para a mesma localidade também irão o 3º Distrito Policial e o Necrim, atualmente instalados na rua Ivaí”, explicou.Ainda conforme o delegado, o complexo abrigará uma nova dinâmica no atendimento de ocorrências de forma ininterrupta, ou seja, 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados, recepcionando ainda ocorrências “fora do expediente” dos outros municípios que compõem a Seccional.“Também se espera que, com a instalação do novo complexo, a população seja melhor atendida e alguns problemas de segurança da área central sejam resolvidos com a presença mais próxima da polícia”, completou.Por fim, o Seccional esclareceu que, após a mudança, a ideia é reformar o antigo prédio do 1º Distrito Policial e da Cadeia Pública para abrigar as Delegacias da Mulher, DIG e Dise que atualmente encontram-se em imóveis alugados.