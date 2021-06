Com a intensificação das ações policiais, os chamados “bololos” migram diariamente para outros pontos de Votuporanga

publicado em 22/06/2021

Capitão André Navarrete disse que a Polícia Militar já trabalha com estratégias para dispersar esse tipo de aglomeração em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm novo ponto de aglomeração e música alta tem gerado transtornos aos moradores do bairro Sonho Meu, que denunciam o uso indevido do local. O “terrão”, localizado na região Sul, tem sido utilizado para a realização dos chamados “bololos”, que tem atraído até mesmo pessoas de outros municípios que se reúnem também para o consumo de drogas.A denúncia foi feita ao vivo, durante o programa de jornalismo da Cidade FM. Segundo os moradores,que notificaram a Polícia Militar, a aglomeração dura a madrugada toda durante os fins de semana.Em contato com o comandante da 3ª CIA de Polícia, Capitão André Navarrete, ele disse que a corporação já está ciente da situação e iniciou estratégias para conter esse tipo de atividade que, inclusive, é proibida pelos decretos municipais de contenção da Covid-19.Esse tipo de aglomeração, segundo o Capitão Navarrete não fica fixa em apenas um local. Durante a mesma madrugada o público migra paraoutros pontos de Votuporanga para despistar a fiscalização. No último fim de semana, por exemplo, a polícia iniciou uma operação no terrão, onde foi denunciado, mas ninguém foi localizado no local, isso porque a aglomeração tinha sido dispersa antes da chegada das equipes.“No final de semana fizemos uma operação e fomos até ao local, onde nada foi encontrado. Porém eles utilizaram um outro local [para continuar com a aglomeração] foram feitas mais de 40 autuações e recolhemos duas motos”, disse o comandante.