Segundo o B.O., vítima foi atingida por dois disparos e tentou entrar em um imóvel desocupado; suspeito não foi identificado

publicado em 07/06/2021

Caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado (Imagem: A Cidade)

Um jovem de 20 anos foi socorrido após ser baleado na cabeça, no bairro Parque da Cidadania, em São José do Rio Preto, na madrugada desta segunda-feira (7).Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por dois disparos na cabeça e tentou entrar dentro de um imóvel desocupado. Nenhum suspeito foi identificado.O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado.*Com informações do G1