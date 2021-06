Um dos veículos chegou a invadir a calçada e derrubar uma pequena árvore

publicado em 16/06/2021

Com a batida, um dos veículos chegou a invadir a calçada e acabou 'passando por cima' de uma pequena árvore em fase de crescimento (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm acidente envolvendo dois carros, um VW/Golf e um GM/Cruze, foi registrado no final da tarde de ontem na rua Sergipe, esquina com a rua Paraná, no bairro Patrimônio Velho, em Votuporanga. Um dos veículos chegou a invadir a calçada e derrubar uma pequena árvore.De acordo com o registro policial, a condutora do Golf, identificada pelas iniciais M.T. seguia pela rua Sergipe, quando o Cruze, conduzido por V.R.S., teria furado o sinal de “pare”, ocasionando a colisão.Com a batida, a condutora do gol perdeu o controle, invadiu a calçada e acabou derrubando uma pequena árvore que ainda estava em fase crescimento.Apesar do susto, nenhum dos motoristas se feriu e restou apenas o prejuízo material.*Colaborou Fernanda Cipriano, estagiária sob supervisão, no local