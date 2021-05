Paulo César Maurício Ferreira bateu em uma caçamba, na rua Aristídes Galo, próximo ao “Clube dos 40”

publicado em 20/05/2021

Paulo César Maurício Ferreira bateu em uma caçamba e acabou não resistindo aos ferimentos (Foto: Redes sociais)

Franclin Duarte

Um acidente no final da noite de quarta-feira (19) resultou na morte de um motoboy, de apenas 29 anos, em Votuporanga. Paulo César Maurício Ferreira trafegava pela rua Aristídes Galo, nas proximidades do “Clube dos 40”, quando, por motivos a serem investigados, bateu em uma caçamba.

De acordo com informações colhidas pelo A Cidade, o rapaz, que era muito conhecido e querido na cidade, acabou não resistindo diante da gravidade dos ferimentos e morreu no local.

Seu corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) onde, após passar por exame necroscópico, será liberado para o velório e sepultamento, que deve ocorrer em Américo de Campos.