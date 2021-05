O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (7) durante um procedimento conhecido como extração ou resgate

publicado em 07/05/2021

O caso foi apresentado no Plantão Policial, os três presos aguardam para serem transferidos para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brTrês funcionários de uma clínica de recuperação de dependentes químicos foram presos na madrugada desta sexta-feira (7) acusados de homicídio contra um paciente. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Maria Leticia Camargo Negrelli da Silva, o crime ocorreu durante um procedimento conhecido como extração ou resgate, que é quando os profissionais da área buscam um dependente a força, a pedido da família.De acordo com a ocorrência, o paciente, identificado pelas iniciais P.C.B., de 30 anos, é morador Guapiaçu, na região de Rio Preto, e foi lá que tudo aconteceu. Ao serem acionados por familiares, quatro funcionários da clínica se deslocaram para a cidade e encontraram a vítima, segundo eles, alterada.Durante o procedimento, ainda segundo o depoimento dos envolvidos, foi necessário o uso da força e as mãos e os pés do paciente foram amarrados. Nesse momento, segundo a delegada, pode ter ocorrido excessos por parte dos acusados, que aparentemente teriam aplicado um golpe conhecido como “mata leão”.“Após conterem a vítima eles alegam que o colocaram no carro desacordado e voltaram para Votuporanga. No caminho alegaram que ele tinha passado mal e vieram direto para a Santa Casa, mas houve uma mentira aí, pois eles não foram direto para o hospital, foram para a clínica e chegando lá que verificaram a pressão e perceberam que já estava morto, depois levaram para a Santa Casa dizendo essa história. Então tudo leva a crer que houve realmente um excesso nessa contenção e por isso ele morreu”, explicou a delegada.Diante das circunstâncias J. C. D. S.; H. M. S. e F. R. S. foram presos em flagrante, acusados de homicídio, e encaminhados para a Cadeia de Santa Fé do Sul, onde ficaram à disposição da Justiça.