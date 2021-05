A conclusão é da Delegacia de Homicídios, responsável pela prisão do homem, que estava fazendo compras no centro de Rio Preto, horas após o cometer a sequência de crimes

publicado em 08/05/2021

O revólver 38 utilizado nos crimes não foi localizado (Foto: Redes sociais)

Em um único dia, um criminoso de 39 anos tentou roubar uma lotérica, roubou uma loja de materiais de construção e matou um homem. Tudo aconteceu na quarta-feira (5), em Tanabi. A conclusão é da Delegacia de Homicídios, responsável pela prisão do homem, que estava fazendo compras no centro de Rio Preto, horas após o cometer a sequência de crimes.Segundo o delegado Alceu Lima de Oliveira Júnior, durante o interrogatório do homicida, que já foi integrante de facção criminosa, a equipe identificou algumas semelhanças dele com o assaltante filmado na loja."As características físicas são bem parecidas, além da voz, porque o sistema de câmera da loja capta também som. Como o interrogatório dele foi gravado, é possível fazer essa comparação", explicou.Outro indício é que o revólver utilizado no assalto é do mesmo calibre da arma que matou o pedreiro Claudemir Pereira da Silva, de 51 anos, no Jardim Glória.Nesta sexta-feira, o criminoso, que já estava preso pelo homicídio, assumiu formalmente que cometeu os dois roubos, um deles frustrado pela fuga da operadora de caixa.A prisão do homem, que não teve a identidade revelada, é resultado de um trabalho conjunto entre policiais civis da Delegacia de Tanabi e da Delegacia de Homicídios, em Rio Preto.Durante a perícia na casa onde aconteceu o crime, vizinhos disseram que a enteada poderia estar envolvida na morte do ex-padrasto. Ela foi conduzida para a delegacia e disse acreditar na participação do ex-namorado, que era integrante de facção criminosa e registrava processos por extorsão mediante sequestro, roubo e disparo de arma de fogo.Localizado e preso, o homem confessou ter matado por vingança após descobrir que Claudemir tinha abusado sexualmente da ex-namorada quando ela era menor."Houve a denúncia do estupro, com investigação pela Polícia Civil. Inclusive, foram encontradas mensagens no celular dela em que o ex-namorado dizia que iria dar uma prova de amor, fazer por ela o que ninguém fez. Tudo o que a moça disse reforçava a suspeita de autoria, porque a gente constatou que ele faltou ao trabalho na quarta e na quinta-feira", disse.Apesar de ter agido para vingar a ex-namorada, o delegado não acredita que a jovem tenha sido mandante do crime. O autor alega que agiu sozinho e deu detalhes do assassinato."Disse que pulou o muro dos fundos, que era baixo, e entrou pela porta da cozinha, que não tinha tranca. Após efetuar os dois primeiros disparos, o Claudemir tentou fugir pelo corredor e foi alvejado pela terceira vez, nas costas".Embora tenham sido visualizadas no corpo do morto marcas do que indica ser perfuração por faca, o bandido assume apenas os tiros.O revólver 38 utilizado nos crimes não foi localizado. Segundo o autor, ele jogou fora durante a fuga.*CBM Rio Preto