Nas mochilas dele, os policiais encontraram cinco ‘tijolos’ de maconha, 500g de crack e 115g de cocaína; drogas seriam entregues em Rio Preto

publicado em 27/05/2021

Nas duas mochilas que o traficante carregava, os policiais encontraram 'tijolos' de maconha, 500g de crack e 115g de cocaína (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Da redaçãoA Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), da Polícia Civil de Votuporanga, prendeu, na tarde de ontem, um traficante de 20 anos com maconha, cocaína e crack escondidos em duas mochilas. O homem, identificado pelas iniciais S.J.S.S, estava no terminal rodoviário e iria embarcar para Rio Preto, onde entregaria as drogas para outra pessoa.Ao revistar as mochilas do traficante, os policiais encontraram cinco quilos de maconha, divididos em cinco "tijolos", 500 gramas de crack e 115 gramas de cocaína. Ainda segundo a ocorrência, depois de fracionados esses tabletes de maconha renderiam 1.665 porções para serem revendidas a usuários.Já a quantidade de crack renderia 2.500 porções e a cocaína daria 345. Os policiais também apreenderam o celular do traficante, que vai ser submetido à perícia.A Polícia Civil informou que o homem já vinha sendo investigado pelos policiais da Dise pelo envolvimento na venda de drogas em Votuporanga e região. Inclusive, ele já era conhecido dos policiais por já ter sido preso por tráfico, em 2019.O traficante foi conduzido à sede da Dise, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Depois, os policiais o encaminharam para uma Unidade Prisional da região, onde ele fica à disposição da Justiça.