A acusada aproveitou que tinha livre acesso à casa da vítima, furtou o cartão bancário e a senha e depois usou para comprar móveis e até um carro

publicado em 13/05/2021

Os policiais apreenderam um veículo, móveis, eletrodomésticos e até uma geladeira comprada com dinheiro do furto (Foto: Polícia Civil)

Franclin Duarte

A Polícia Civil de Valentim Gentil cumpriu nesta quinta-feira (13) um mandado de busca e apreensão na casa de uma mulher acusada de furtar mais de R$ 40 mil de seu “amigo”, um idoso, de 78 anos de idade. Na casa da acusada, identificada pelas iniciais R.M., 46 anos, os policiais apreenderam móveis, eletrodomésticos, um veículo e documentos relacionados a investigação de crime de furto ocorrido entre os meses de março e abril deste ano.

De acordo com a ocorrência policial, R.M. aproveitou de sua amizade com a vítima e que tinha livre acesso à residência dele para furtar, da casa do aposentado, o cartão bancário e a senha da conta.

De posse deles, a acusada passou a realizar diversas transferências bancárias da conta corrente da vítima para sua própria conta corrente, bem como realizou a compra de móveis, eletrodomésticos e até de um veículo com o dinheiro subtraído da conta bancária do idoso.