Policiais também apreenderam vários tipos de maconha e armas

publicado em 17/05/2021

Policiais encontraram maconha líquida, tijolos de skank, dois revólveres calibre 38 com munições, mais 60 comprimidos de ecstasy e R$ 24 mil em dinheiro (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Policiais do 9° Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) da Polícia Militar apreenderam mais de 70 comprimidos de ecstasy, vários tipos de maconha, armas e R$ 24 mil em dinheiro na zona norte de São José do Rio Preto.De acordo com o boletim de ocorrência, um suspeito foi abordado em um carro, na avenida Danilo Galeazzi. Ele teria ficado nervoso com a presença da viatura.No painel do veículo foram encontrados 11 comprimidos de ecstasy e porção de maconha. Para os agentes, ele falou que comprou a droga em uma casa e levou os policiais até o ponto de tráfico.Ao chegar na casa do homem que teria vendido o entorpecente, os policiais encontraram TCH, que é a maconha líquida, tijolos de skank, dois revólveres calibre 38 com munições, mais 60 comprimidos de ecstasy e R$ 24 mil em dinheiro.Vários materiais usados no tráfico de drogas também foram apreendidos pelos policiais. O dono da casa foi preso em flagrante e segue à disposição da Justiça. O dono do carro vai ser investigado.*Com informações do SBT Interior