Polícia Militar também prendeu o homem para quem o ladrão tinha vendido o instrumento furtado

publicado em 04/05/2021

Homem furtou o violão de um estabelecimento comercial no município e, em seguida, o vendeu (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar prendeu um homem após ele ter furtado e vendido um violão em Valentim Gentil, na tarde de segunda-feira (3).Segundo a ocorrência, os policiais patrulhavam o bairro Belo Horizonte, na zona Oeste de Votuporanga, quando receberam a informação, via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), que um estabelecimento comercial em Valentim Gentil tinha sido furtado.Sabendo das características dos autores do furto e do veículo que eles utilizaram, os policiais foram até o município. Eles encontraram os infratores na área central de Valentim.Ainda de acordo com a ocorrência, os policiais encontraram o violão ao revistar o veículo em que os infratores estavam.Ao abordá-los, os policiais descobriram que o passageiro, identificado pela inicial A., de 30 anos, foi quem tinha furtado o instrumento. Já o motorista, identificado como F., de 32 anos, tinha comprado o violão do ladrão, que já estava até com o dinheiro.Os dois foram levados para a Central de Flagrantes, em Votuporanga. O homem que dirigia o carro foi liberado, após pagar sua fiança. Já o autor do furto continuou preso, ficando à disposição da Justiça.