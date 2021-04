De acordo com a Divisão Especializada de Investigações Criminais, o suspeito vendia os entorpecentes por delivery

publicado em 06/04/2021

Equipes também encontraram uma porção de maconha e quatro micro pontos de LSD com o jovem (Foto: Divulgação/Deic de Rio Preto)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm jovem de 24 anos foi preso ao ser flagrado com mais de mil porções de ecstasy, em José do Rio Preto, na tarde de segunda-feira (5).De acordo com a Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), os policiais receberam informações sobre o suspeito estar vendendo os entorpecentes por delivery e deram início a uma investigação.Depois de descobrirem que o jovem receberia uma grande quantidade de drogas, as equipes conseguiram abordá-lo e também encontraram uma porção de maconha e quatro micro pontos de LSD.O rapaz confessou que comprava os entorpecentes para revender. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Rio Preto. As drogas foram apreendidas para serem incineradas.