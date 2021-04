O motorista, de 58 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas

publicado em 22/04/2021

Carga com 301 tijolos de cocaína foi interceptada pela Polícia Rodoviária ontem na Euclides da Cunha em Votuporanga (Foto: Divulgação PRE)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Rodoviária Estadual apreendeu nesta quinta-feira (22) um caminhão com 301 tijolos de cocaína. O flagrante ocorreu na rodovia Euclides da Cunha, perto de Votuporanga. O motorista, de 58 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.A droga que estava debaixo da cama do motorista, na cabine do caminhão, será pesada na delegacia da Polícia Federal de Rio Preto.Uma equipe de patrulhamento suspeitou da atitude do condutor do caminhão com placas de Campo Grande (MS). Após abordagem e conferência dos documentos do veículo e nota fiscal da carga, os policiais notaram o nervosismo excessivo do motorista o que motivou uma vistoria no interior do veículo. Foi quando os policiais encontraram a droga escondida na cabine do caminhão.O homem foi preso em flagrante e responderá por tráfico de drogas.