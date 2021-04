Policiais apreenderam as redes e doaram o pescado para instituição filantrópica de Votuporanga

publicado em 12/04/2021

Policiais da Ambiental apreenderam quatro redes de nylon e 23,6 quilos de pescado (Foto: Divulgação/Polícia Militar Ambiental)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.comA Polícia Militar Ambiental de Votuporanga aplicou multas de R$2,9 mil para três pescadores que foram flagrados usando redes proibidas em Floreal, na manhã de domingo (11).Segundo a ocorrência, os policiais encontraram os pescadores durante uma patrulha nas proximidades do rio São José dos Dourados. Eles entraram na mata ciliar e, após algum tempo, saíram carregando alguns sacos.Quando os policiais revistaram os três, encontraram quatro redes de nylon duro, com 105 metros de comprimento no total, e 23,6 quilos de pescados das espécies: dourado, curimbatá, piauçu, piau-três-pintas e cascudo.Os três foram multados pela utilização de petrechos não permitidos, no valor de R$2.944,80 para cada, totalizando R$8.834,40.Os policiais apreenderam as redes e doaram o pescado para a instituição filantrópica Irmãos de Emaús, de Votuporanga.