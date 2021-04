Polícia

Pedreiro é acusado de esfaquear mulheres e adolescente em Fernandópolis

As três vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa do município com múltiplos ferimentos

publicado em 12/04/2021

Pedreiro já tinha passagens pela polícia e descumprido uma medida protetiva contra ex-namorada (Imagem: A Cidade)



As mulheres foram socorridas por unidade do Samu, sendo encaminhados em estado grave até o Pronto Socorro da Santa Casa. Segundo populares, o adolescente, após ferido, conseguiu ir sozinho a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e depois também foi transferido à Santa Casa.



O autor do crime é um pedreiro conhecido como Edson, que já tem passagens pela polícia e já havia descumprido uma medida protetiva determinada pela Justiça contra uma ex-namorada, pela qual foi acusado de agressão.



Até o final da noite, policiais militares faziam ronda na cidade em busca do autor das agressões contra as três pessoas.



Não há informações sobre o estado de cada vítima.



