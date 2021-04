Equipes da Polícia Civil apreenderam seis porções grandes de maconha e sete de skunk, além de um tijolo de pasta base e porções de cocaína

publicado em 08/04/2021

Equipes da Dise receberam informações sobre um ponto de armazenamento de drogas e conseguiram descobrir o endereço da mulher (Imagem: A Cidade)

Uma mulher de 44 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas no bairro Solo Sagrado, em São José do Rio Preto, na quarta-feira (7).De acordo com a Polícia Civil, equipes da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) receberam informações sobre um ponto de armazenamento de drogas e conseguiram descobrir o endereço da mulher.Durante diligências, policiais encontraram seis porções grandes de maconha e sete de skunk, além de um tijolo de pasta base e porções de cocaína.Ainda segundo a Polícia Civil, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada para a Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais).*Com informações do G1