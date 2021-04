A estelionatária estava com documentos de uma servidora pública de Fernandópolis e confessou que usaria a conta para aplicar golpes

publicado em 08/04/2021

A acusada tentou abrir uma conta no Banco do Brasil, com documentos falsos, para aplicar golpes (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu na quarta-feira (7) uma mulher acusada de estelionato e uso de documento falso. Ela foi flagrada enquanto tentava abrir uma conta bancária na agência do Banco do Brasil da Avenida Emílio Arroio Hernandes, no Pozzobon.De acordo com a ocorrência policial, os militares foram acionados e abordaram, ainda na agência, uma mulher identificada pelas iniciais P.O.S. de 39 anos. Ao ser questionada pelos PMs, ela apresentou documentos falsos em nome de uma servidora pública de Fernandópolis, identificada pelas iniciais A.D.P.Com a estelionatária estavam um RG e um holerite da Prefeitura de Fernandópolis que ela usaria para abrir uma conta bancária. Os policiais entraram em contato, então, com a verdadeira funcionária da Prefeitura que informou não ter perdido nenhum tipo de documentação, o que confirmou a suspeita de golpe.A acusada ainda tentou fugir em dado momento, mas foi contida e acabou confessando que iria abrir uma conta para que fossem depositados valores adquiridos em golpes pela internet (boleto falso, mercado livre). Ela informou ainda que fica com 30% dos ganhos com os crimes.Diante os fatos, P.O.S. foi encaminhada ao 2° Distrito Policial de Votuporanga, onde foi ratificada a voz de prisão em flagrante, permanecendo à disposição da justiça.