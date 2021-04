Vereador se deslocou para a rua Santos Dumont após uma denúncia anônima de maus tratos

publicado em 29/04/2021

O homem foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga após espancar animal e ameaçar o vereador Chandelly Protetor (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar prendeu um homem, morador do bairro Orlando Mastrocola, em flagrante após ele espancar um cachorro em sua residência e ameaçar o vereador Chandelly Protetor (Podemos), e também os servidores do CPVA (Centro de Proteção à Vida Animal), na noite de quarta-feira (28).De acordo com as informações colhidas pela reportagem, o vereador se deslocou para a rua Santos Dumont após uma denúncia anônima de maus tratos. Ao chegar no local, o indiciado, identificado como L.O., começou a gritar palavrões para Chandelly e o ameaçá-lo de morte.“Eu recebi uma denúncia de que o cara estava chutando o cachorro, jogando-o contra parede e que se eu fosse até lá, ele iria me dar uma paulada. Nisso eu cheguei lá e o cara estava totalmente alterado e queria partir para cima”, explicou o vereador.Desde o momento de sua chegada, Chandelly gravava vídeos para registrar a hostilidade do acusado, e nas gravações foi possível reconhecer as falas e o estado do cachorro, que estava assustado e tentando se isolar em um canto da residência. O vereador relatou que acionou o CPVA para recolher o animal e com a chegada dos servidores ele voltou a fazer ameaças e a Polícia Militar foi chamada.Mesmo com a chegada da PM, L.O. continuou com as intimidações e a equipe de policiais lhe deu voz de prisão. Ele foi encaminhado para o 1º Distrito Policial e segundo o vereador, o delegado confirmou o flagrante.“Baseado nos vídeos que eu fiz e o Luciano [trabalhador do CPVA] enquanto ele estava alterado, o delegado viu e deu flagrante nele, prisão. Recolhemos o animal e levamos para o abrigo”, explicou.Em contrapartida, a família do acusado afirmou que ele é uma pessoa do bem, mas fica alterado e agressivo quando ingere bebidas alcoólicas. Após a instauração do inquérito, a defesa do indiciado entrou com um pedido para que ele possa ser levado para uma clínica de reabilitação.