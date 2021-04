Kayron Tagliari teria feito disparos de arma de fogo contra o irmão, Eduardo Tagliari, na quinta-feira (22) após uma discussão

publicado em 26/04/2021

Eduardo Tagliari, de 32 anos, teria sido morto a tiros pelo próprio irmão, Kayron Tagliari, após uma discussão (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

O homem acusado de atirar no próprio irmão na última quinta-feira (22), no bairro Estação, em Votuporanga, se entregou à polícia na tarde desta segunda-feira (26). Kayron Tagliari, de 28 anos, foi apresentado no 3º Distrito Policial por seu advogado e teve o mandado de prisão temporária cumprido em seu desfavor, sendo recolhido à cadeia pública de Santa Fé do Sul.

Ao se entregar Kayron apresentou sua versão sobre os fatos que teria lhe levado a atirar em seu irmão, Eduardo Tagliari, de 32 anos, porém, como o caso ainda está sob investigação, a Polícia Civil não revelou o que ele disse.

O crime ocorreu na rua José Ferreira Vieira Neto, nas proximidades do Centro Esportivo da Ferroviária. Os motivos da briga ainda não foram revelados, mas em dado momento Kayron, pegou uma arma e atirou contra Eduardo.

Depois de efetuar os disparos o jovem fugiu sem deixar pistas, levando consigo a arma do crime, que não foi entregue à polícia.