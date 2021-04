Segundo B.O., vítima foi encontrada desacordada e com ferimentos no rosto, mas foi socorrida e encaminhada ao hospital

publicado em 12/04/2021

Ela estava desacordada, apresentava ferimentos na boca e no rosto e foi encaminhada ao Hospital da Criança e Maternidade (Imagem: A Cidade)

Uma gestante de 20 anos ficou ferida depois de uma briga com a vizinha em São José do Rio Preto, na tarde de sábado (10).De acordo com as informações do boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestando socorro à vítima.Ela estava desacordada, apresentava ferimentos na boca e no rosto e foi encaminhada ao Hospital da Criança e Maternidade (HCM).Ainda segundo o B.O., tempo depois, a GCM entrou em contato com a vítima por telefone. Ela relatou que brigou com a vizinha e que ficou desacordada após a discussão.O companheiro da vítima estava no local, disse que aos guardas que viu as mulheres brigando e afirmou que a vítima não agrediu a vizinha. Já a vizinha negou as agressões.Um boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal. Ninguém foi preso.*Com informações do G1