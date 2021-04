As cinco Companhias do 16º BPM/I se uniram para arrecadar alimentos para o Fundo de Solidariedade de suas respectivas cidades

publicado em 16/04/2021

A campanha começa no dia 19 de abril e se estende até o dia 21 de maio, doações podem ser feitas na Companhia, na rua Minas Gerais (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brMais uma campanha solidária chega para agregar aos munícipes e entidades beneficentes de Votuporanga. A Polícia Militar, por meio do 16º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), começou uma arrecadação de alimentos em prol do Fundo Social de Solidariedade do município. A campanha começa no dia 19 de abril e se estende até o dia 21 de maio.Por meio de nota enviada a imprensa o Tenente Coronel PM Valdeci Silva Junior, disse que a campanha vem somar os esforços de todo o efetivo do Batalhão, em seus 49 municípios divididos entre cinco CIAs. “Você pode fazer a diferença na vida de uma família fazendo sua doação de alimentos não perecíveis, em um dos postos de arrecadação de segunda a sábado das 8h às 12h e das 14h às 18h”, disse em nota enviada.O Batalhão já tinha feito no início desta semana a entrega de 768 litros de leite, arrecadados na campanha “Vacina contra fome”, para o Fundo de Solidariedade de Fernandópolis. Os leites foram arrecadados durante a vacinação dos profissionais de segurança pública que deu uma motivação a mais para o início desta outra.As doações podem ser encaminhadas diretamente na Companhia na rua Minas Gerais, 3538, no Centro de Votuporanga ou o munícipe ligar diretamente no (17) 3421-5323.