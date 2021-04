J.V.C.O, de 21 anos, e M.H.R.O, de 18 anos, já eram investigados pela Dise por venda de drogas na região

publicado em 27/04/2021

Dentro da mochila de um deles, os policiais encontraram um tijolo de maconha de 1,040kg, que renderia 350 porções da droga (Foto: Divulgação/Dise)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brOs policiais da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) prenderam uma dupla de traficantes, que portava um tijolo de maconha, nesta terça-feira (27) no Jardim das Palmeiras I, em Votuporanga.Os dois - J.V.C.O, de 21 anos, e M.H.R.O, de 18 anos - já eram investigados pela delegacia especializada por venda de drogas na região do bairro.Na manhã desta terça, os policiais sabiam que a dupla ia transportar drogas para serem revendidas. Por isso, eles ficaram à espreita nas proximidades de uma casa, localizada na Avenida Conde Francisco Matarazzo.Quando os dois chegaram, num veículo de aplicativo, os policiais os abordaram ainda no interior do carro. Dentro da mochila de um deles, os agentes encontraram um tijolo de aproximadamente 1,040kg, que renderia em torno de 350 porções da droga para venda aos usuários.A dupla foi encaminhada para a sede da Dise, onde eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Depois, os dois foram encaminhados para uma Unidade Prisional da região, ficando à disposição da Justiça.