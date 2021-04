Batalhão concluiu anteontem a vacinação das forças de segurança, mas antes, vidas foram perdidas e policiais adoeceram

publicado em 13/04/2021

O 16º BPM/I finalizou a primeira fase da imunização de policiais na região, mas antes disso dois policiais morreram (Foto: Comunicação Social/16ºBPM/I)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brAs forças militares de Votuporanga e dos 48 municípios, que fazem parte do 16º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) foram vacinadas e cumpriram a primeira etapa do plano de imunização, na segunda-feira (12). Ao todo, 1.207 profissionais tomaram a primeira dose do imunizante, mas antes disso, vidas foram perdidas e, pelo menos, mais de 150 policiais de toda região adoeceram por conta da Covid-19.Os dados são de um levantamento feito pelo Batalhão a pedido do A Cidade, que revelou que desde o início da pandemia, toda a ativa não parou de trabalhar e dois profissionais acabaram morrendo devido complicações da doença. Uma das vítimas é da 2ª CIA, em Jales, o Cabo PM Reginaldo Dácia, de 46 anos, que faleceu no dia 30 de março.Cabo Dácia ficou internado por uma semana na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto, antes de morrer. Porém um dia antes de seu falecimento, a cidade vizinha também perdeu o já aposentado, 2º Tenente Luiz Fernando Fernandes, aos 52 anos. Por já estar afastado das atividades operacionais, Luiz Fernando não constou no levantamento feito pelo 16º BPM/I.A outra vítima foi o Cabo Breno Leonardi, de 40 anos, que atuava no efetivo da PM em Cardoso. Ele ficou por dias internado na Santa Casa de Votuporanga, inclusive, chegou a passar o aniversário já hospitalizado, quando não resistiu às complicações da doença e faleceu no dia 13 de fevereiro.No mesmo período, 130 policiais militares, que trabalham no atendimento de ocorrências, tiveram que ser afastados na área do Batalhão por conta da doença.De acordo com o 16º BPM/I tem sido prestado todo o auxílio a família dos policiais mortos por complicações do Covid-19 e sempre reforçando as medidas de segurança para todo o efetivo.Já na Polícia Civil, conforme o delegado Seccional, Marcos Negrelli, mais de 30 policiais dos 15 municípios da sub-região de Votuporanga contraíram o vírus.Em nota enviada a imprensa, na tarde de anteontem o Comandante, Tenente Coronel PM Valdeci Silva Junior, agradeceu toda a confiança depositada no Batalhão como unidade de imunização, nos dias 5 a 12 de abril, que contou com uma “equipe deforça tarefa”, composta porPM’s e enfermeiras do GVE de Jales (Grupo de VigilânciaEpidemiológica).Junto a eles foi montada para a organização e vacinação dos profissionais de segurança pública, em nota agradecem a todos os profissionais envolvidos.Além disso, a campanha de arrecadação de alimentos durante o processo foi um sucesso. Ainda segundo a nota, foram doados 768 litros de leite, que foram destinados ao Fundo de Solidariedade de Fernandópolis e já encaminhados à Santa Casa de lá.