Policiais encontraram dezenas de porções e um tijolo da droga na casa do traficante

publicado em 16/03/2021

Traficante foi preso em flagrante pela equipe da Força Tática da PM (Foto: Divulgação/PM)

Um traficante de 24 anos, que negociava droga com um usuário de 19 anos, foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga durante a noite de segunda-feira (15). O flagrante foi no bairro Patrimônio Velho, na região central da cidade.Ele foi flagrado pela equipe 316 da Força Tática. Os integrantes faziam patrulhamento quando avistaram os rapazes tentando despistar a abordagem.Ao serem interceptados, os policiais encontraram uma porção de maconha com o traficante. Ele admitiu que na sua casa havia mais droga.Na residência, os policiais localizaram mais dezenas de porções e um tijolo da droga. O traficante foi preso em flagrante. Já o usuário foi ouvido na delegacia e aguarda decisão da Justiça.*Com informações do Região Noroeste