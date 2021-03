Ele foi capturado e cumprirá pena de cinco anos e 10 meses em regime semi-aberto

publicado em 01/03/2021

O indivíduo identificado como N. D. J., de 23 anos, foi localizado no bairro Jardim Belo Horizonte 3, o conhecido Pacaembu (Foto:Divulgação/PM)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Força Tática e a Rocam (Ronda ostensiva com apoio de motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga prenderam neste fim de semana um procurado da 1ª Vara Criminal da cidade, por tráfico de drogas. O indivíduo identificado como N. D. J., de 23 anos, foi localizado no bairro Jardim Belo Horizonte 3, o conhecido Pacaembu.De acordo com da ocorrência policial, o acusado estava em frente de uma residência do bairro e foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado. As equipes, porém, já estavam cientes do mandado de prisão, com pena imposta de 5 anos e 10 meses.Ele foi apresentado na Central de Flagrantes, elaborado o termo de captura, recolhido a carceragem local, ficando a disposição da Justiça.