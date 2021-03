Estudante de 26 anos teria sido abusado pelo primo do pai no bairro Jardim das Oliveiras

publicado em 08/03/2021

Polícia encaminhou o rapaz ao Hospital de Base para exame de corpo de delito (Foto: Reprodução/Pixabay)

A Polícia Civil de Rio Preto vai investigar uma suspeita de estupro em um estudante de 26 anos, que, segundo o boletim de ocorrência, teria deficiência mental.De acordo com o relato dos familiares à polícia, a vítima teria sido abusada no sábado (6) por um primo de segundo grau, que não teve a idade revelada. Segundo o registro policial, o caso teria acontecido na residência onde mora o rapaz, no bairro Jardim das Oliveiras, região Norte da cidade.Familiares do jovem contaram que ele acabou confessando no domingo (7) que durante a manhã, o suspeito foi até sua casa, onde estava sozinho. No local, ele teria mostrado vídeos pornográficos ao rapaz e minutos depois, obrigado a vítima a manter relações sexuais orais com ele.Uma das testemunhas, que seria irmão da vítima, disse à polícia que ouviu a hora em que o primo do pai esteve no local, mas por ser familiar e frequentar a casa, acharam que se tratava de uma visita normal.Diante disso, a polícia encaminhou o rapaz ao Hospital de Base para exame de corpo de delito e aguarda resultado para investigar o caso.*Com informações do Região SP