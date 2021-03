Moto tinha sido furtada na terça-feira (9), em Dirce Reis (SP)

publicado em 11/03/2021

Equipe da Polícia Ambiental recuperou uma moto em Votuporanga que tinha sido furtada em Dirce Reis (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Ambiental prendeu um homem e recuperou uma moto CG Titan que tinha sido furtada na terça-feira (9). A ocorrência aconteceu na quarta-feira (10), no bairro Parque Figueira, em Votuporanga, enquanto os policiais fiscalizavam o cumprimento do toque de recolher do município.Segundo os autos da ocorrência, os policiais viram, durante a patrulha pelo bairro, o homem empinando a moto enquanto outros dois assistiam. Quando eles notaram a viatura, tentaram fugir, mas foram abordados e contidos em seguida pela equipe da polícia.Durante a revista pessoal aos que estavam assistindo o homem empinando a moto, os policiais encontraram numa pochete quase 13 gramas de maconha, um dichavador e 50 papéis de seda.Já ao revistar o condutor da moto, os policiais não encontraram nada de ilícito. Porém, ao revistarem a moto, eles constataram que o veículo tinha sido furtado em Dirce Reis (SP) na terça. O condutor alegou que tinha comprado a moto na quarta, por R$100.O homem foi preso e conduzido para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde a autoridade judiciária ratificou sua prisão. Já em relação ao indivíduo que portava a porção de maconha, foi lavrado um Termo Circunstanciado por porte de drogas.