Policiais foram investigar fazenda do homem após denúncias de caça e disparos de arma de fogo à noite no local

publicado em 01/03/2021

Polícia Ambiental prendeu o homem e apreendeu sua espingarda e dez munições (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Ambiental prendeu um homem em Nhandeara, no domingo (28), por caça e posse irregular de uma espingarda. Ele foi liberado após pagar a fiança de R$1,1 mil.Segundo a ocorrência, os agentes realizaram o Policiamento Ambiental Rural, na operação Toque de Restrição, após denúncias de caça com armas de fogo perto do rio São José dos Dourados, no bairro São Benedito, e disparos à noite nos fundos da Fazenda S.A.O morador do local, identificado como I.C, disse aos policiais que não era caçador, mas que possuía uma espingarda calibre 28, de cano duplo.Ao ser questionado sobre a legalidade da arma, o homem disse que não tinha a documentação dela nem autorização para sua posse. Por isso, disse que a entregaria aos policiais. Ele também entregou uma sacola com oito munições calibre 28 e duas calibre 12.Em seguida, os policiais fizeram uma vistoria no imóvel, em que localizaram um Certificado Técnico Federal com validade até 19 de janeiro de 2021, emitido pelo Ministério do Meio Ambiente. Isso contrariou o que o morador tinha dito, quando tinha declarado que não era caçador.Por isso, os policiais conduziram ele, sua espingarda e as munições para a Central de Flagrantes de Votuporanga. Ele foi autuado, pagou a fiança de R$1,1 mil e foi liberado para responder em liberdade.