Operação Varredura resultou na apreensão de 16 carretéis de linha chilena e 331 pipas; quatro comerciantes foram multados

publicado em 16/03/2021

Foco da operação foi reprimir o uso e a venda de linhas cortantes (Foto: Arquivo pessoal/GM)

Em razão da pandemia e da falta de aulas, muitos jovens têm ocupado o tempo livre soltando pipas em áreas urbanas, colocando em risco a vida, principalmente, de motociclistas, por conta do uso de cerol nas linhas.Foi pra coibir essa prática, que é proibida em Rio Preto, que no domingo (14) agentes da Guarda Municipal, Polícia Militar e Vara da Infância e Juventude realizaram a Operação Varredura, cujo foco foi reprimir o uso e a venda de linhas cortantes.O trabalho de fiscalização aconteceu em dois bairros que recebem grande número de denúncias por moradores: Bom Sucesso e São Thomaz. Relativamente novos e cercados por pastos, têm atraído dezenas de jovens, inclusive de bairros vizinhos.A operação resultou na apreensão de 16 carretéis de linha chilena e 331 pipas. Quatro comerciantes foram multados.Paralelamente ao trabalho de fiscalização, os agentes realizaram também blitz de trânsito que resultou na aplicação de 20 autuações.Outras operações serão desencadeadas com o mesmo objetivo em bairros que registram o mesmo problema.*Com informações da CBN